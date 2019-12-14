ضبط 10 أطنان مخللات غير صالحة للاستخدام والتوصية بغلق مصنع مخالف للاشتراطات ببنها

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع للمخللات، به 95 برميل منتج نهائي غير صالح للاستعمال الآدمي ومخالف للاشتراطات الصحية، بإجمالي أوزان 10 أطنان مخللات، إلى جانب ضبط 15 برميل قيد التصنيع، إلى جانب كميات من محاصيل الجرز ومصنعات المخللات لم يتم تصنيعها بعد.

على الفور تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة، واوصت مديرية الصحة بالقليوبية بغلق المصنع نهائيا.

مخللات غير صالحة للاستخدام (1)



مخللات غير صالحة للاستخدام (2)



مخللات غير صالحة للاستخدام (3)



مخللات غير صالحة للاستخدام (4)



مخللات غير صالحة للاستخدام (5)