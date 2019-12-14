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ضبط 10 أطنان مخللات غير صالحة للاستخدام والتوصية بغلق مصنع مخالف للاشتراطات ببنها

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:29 م
ضبط 10 أطنان مخللات غير صالحة للاستخدام والتوصية بغلق مصنع مخالف للاشتراطات ببنها مخللات غير صالحة للاستخدام
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الجهات التنفيذية بمدينة بنها في القليوبية بقيادة المهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، حملة مكبرة على المصانع المخالفة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية، وشرطة المسطحات ومباحث التموين بالقليوبية، ومديريات الصحة والتموين بالقليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع للمخللات، به 95 برميل منتج نهائي غير صالح للاستعمال الآدمي ومخالف للاشتراطات الصحية، بإجمالي أوزان 10 أطنان مخللات، إلى جانب ضبط 15 برميل قيد التصنيع، إلى جانب كميات من محاصيل الجرز ومصنعات المخللات لم يتم تصنيعها بعد.

 على الفور تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة، واوصت مديرية الصحة بالقليوبية بغلق المصنع نهائيا.

  مخللات غير صالحة للاستخدام (1)

مخللات غير صالحة للاستخدام (1)

مخللات غير صالحة للاستخدام (2)
مخللات غير صالحة للاستخدام (2)

مخللات غير صالحة للاستخدام (3)
مخللات غير صالحة للاستخدام (3)

مخللات غير صالحة للاستخدام (4)
مخللات غير صالحة للاستخدام (4)

مخللات غير صالحة للاستخدام (5)
مخللات غير صالحة للاستخدام (5)

مخللات غير صالحة للاستخدام (6)
مخللات غير صالحة للاستخدام (6)

 

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مدينة بنها

حمدي سلامة

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