مساعد وزير الصحة يزور مستشفى حميات بنها للاطلاع على سير العمل

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أن مستشفى حميات بنها قد زودت قسم الأطفال بـ 10 أسرة بالطابق الثالث، ليكون قسم الأطفال سعة 31 سرير، بالإضافة إلى تجهيز العناية المركزة للقلب بـ 5 أسرة وسوف يتم افتتاحها قريبا، كما تم تجهيز بنك الدم التجميعي تمهيداً لافتتاح وحدة القئ الدموي قريبا.

وأشارت المديرية ، إلى أنه تفقد مساعد الوزير الأقسام الجديدة وعلى رأسها عناية الأطفال التي تم إضافتها للمستشفى منذ شهور قليلة سعة 6 أسرة، واطمأن على جميع الإجراءات الطبية المقدمة للمرضى واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى.

وأوضحت، أن زيارة مساعد وزير الصحة للمستشفى بحضور كل من الدكتور محمد علي مدير عام الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة، والدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، والدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات بالقليوبية.

زيارة مساعد وزير الصحة لمستشفى حميات بنها

زيارة مساعد وزير الصحة لمستشفى حميات بنها

زيارة مساعد وزير الصحة لمستشفى حميات بنها

زيارة مساعد وزير الصحة لمستشفى حميات بنها