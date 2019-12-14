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صور.. وكيل صحة الفيوم تتفقد القافلة الطبية بشكشوك

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:35 م
صور.. وكيل صحة الفيوم تتفقد القافلة الطبية بشكشوك وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك
الفيوم - رباب الجالي

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تفقدت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، القافلة الطبية العلاجية المجانية ضمن قوافل وزارة الصحة والمقامة بقرية شكشوك التابعة لإدارة ابشواى الصحية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس مدينة ابشواى ورئيس الوحدة الوحدة المحلية بشكشوك.

وقامت وكيل الوزارة، بالمرور على بتفقد جميع العيادات والصيدلية ومركز المعلومات وسألت الاطباء وأعضاء القافلة عن احتياجاتهم واستمعت الى شكاوى المواطنين، وقامت بالمحاضرة في ندوة تثقيف صحى عن النظافة الشخصية والاهتمام بالصحة العامة.

كما تفقدت وكيلة وزارة الصحة مستشفى إبشواى المركزى فى زيارة مفاجئة ورافقها الدكتور شريف صبحى مدير الطوارئ وربيع السيد مشرف الطوارئ وقامت  بالمرور على الاستقبال وتنظيم الأسرة والأقسام الحرجة.
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك (1)
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك 
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك (2)
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك 
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك (3)
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك 
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك (4)
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك 
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك (5)
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك (6)
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك 
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك (7)
وكيل الصحة تتفقد القافلة الطبية بشكشوك 
 
 

الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية الصحة بالفيوم

القوافل الطبية بالفيوم

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