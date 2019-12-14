صور.. وكيل "صحة السويس" يناقش مع فريق التأمين الصحى تفعيل منظومة الشكاوي

يأتي ذلك في إطار استكمال خطة محافظة السويس لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة وتطوير جميع الوحدات الصحية بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين استعدادًا لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

وناقش الاجتماع سير العمل بالوحدات ومتابعة فتح الملفات العائلية وآلية تغطية سد عجز الأطباء في الوحدات الصحية خاصة القطاع الريفي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالسويس، على أهمية تفعيل منظومة شكاوي التأمين الصحي الشامل في تحقيق التواصل المستمر بين مقدمي الخدمة الصحية والعلاجية والمواطنين وتلقي كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتلقي كافة شكاوى المواطنين والعمل علي حلها وتلافي أي سلبيات من شانها تعطيل الخدمة المقدمة.

وشدد الدكتور محمد يوسف، علي مواصلة العمل ومتابعة مرور الفرق الإشرافية بجانب متابعة العمل بمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتكثيف الندوات والحملات التوعوية بالمراكز والوحدات الصحية.

وكيل صحة السويس مع فريق التأمين الصحي ومديري الإدارات

وكيل صحة السويس مع فريق التأمين الصحي ومديري الإدارات



وكيل صحة السويس مع فريق التأمين الصحي ومديري الإدارات

وكيل صحة السويس مع فريق التأمين الصحي ومديري الإدارات

وكيل صحة السويس مع فريق التأمين الصحي ومديري الإدارات

وكيل صحة السويس مع فريق التأمين الصحي ومديري الإدارات