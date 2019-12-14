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السبت، 14 ديسمبر 2019 08:37 م
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صور.. محافظ الفيوم يتفقد مستشفى سنورس المركزى

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:15 م
صور.. محافظ الفيوم يتفقد مستشفى سنورس المركزى جولة محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، فى جولة مفاجئة مساء اليوم، مستشفى سنورس المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أقسام الإستقبال، والرعاية المركزة، ووحدة الأطفال والمبتسرين، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية، لافتاً أن المحافظ ناقش مع مدير المستشفى الاحتياجات من المستلزمات الطبية والأجهزة والقوى البشرية، موجهاً بحصر كافة الاحتياجات وعرضها علية خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف فى بيان أن المحافظ استمع لعدد من المواطنين عن أرائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهاً العاملين بالمستشفى بحسن استقبال المرضى والتعامل معهم.

وقال المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم إن المحافظ تفقد عدداً من شوارع مدينة سنورس، حيث رصد تدنى مستوى النظافة وتراكم القمامة بعدد من الشوارع، بإلاضافة إلى وجود الاشغالات، موجهاً رئيس المدينة بإزالة الإشغالات، ورفع أكوام القمامة فوراً.

 

مستشفى سنورس (1)
مستشفى سنورس
مستشفى سنورس (2)
مستشفى سنورس
مستشفى سنورس (3)
مستشفى سنورس
مستشفى سنورس (4)
مستشفى سنورس
مستشفى سنورس (5)
مستشفى سنورس
مستشفى سنورس (6)
مستشفى سنورس

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مستشفى سنورس المركزى مديرية الصحة بالفيوم

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