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صور.. متحف النيل بأسوان يستقبل وفود من 4 دول أفريقية

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:56 م
صور.. متحف النيل بأسوان يستقبل وفود من 4 دول أفريقية متحف النيل بأسوان يُستقبل وفود من 4 دول أفريقية
كتبت أسماء نصار

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استقبل متحف النيل بأسوان وفود من 4 دول أفريقية "كينيا وبروكينا فاسو وتنزانيا والكونغو"، وذلك فى إطار اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن أسوان عاصمة الشباب الأفريقى.

وشاهدوا مقتنيات المركز الثقافى الافريقى الجديد والأفلام الوثائقية التوضيحية لمعالم وحضارات مختلف دول القارة الافريقية، حيث يوجد به مكتبة تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية .

وكانت وزارة الرى قد تواصلت مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات و التذكارات التى تمثل حضارة و ثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير ويحوى المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة و عادات و تقاليد الشعوب الإفريقية، لينتهى الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.

ويشمل المركز ثقافات وعلامات مميزه لكل دوله واهم معالمها وفى هذا الاطار تم انتاج فيلم عن كل دوله، كما تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع لـ 2500 فرداً ويقع خلفه خزان اسوان والذى تم اضاءته، بالإضافة إلى عناصر التنسيق الخاصة بالموقع، حيث روعى فى انشاء المسرح من مواد الطبيعة المتاحة فى بيئة محافظة أسوان، وهو المسرح الذى من المقرر استغلاله عند عقد المنتديات و الملتقيات العالمية والاحتفالات الكبرى و المهرجانات والعروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التى تعبر عن الثقافات الأفريقية.

 

 
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افريقيا

متحف النيل

أسوان

المركز الثقافى الافريقى

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