سفير موزمبيق يزور متحف النيل بأسوان قبل مشاركته بمنتدى السلام والتنمية.. صور

كتبت ــ أسماء نصار

استقبل متحف النيل بأسوان جوزيه ميجيل نونيش جونيور سفير دولة موزمبيق والوفد المرافق له، فى إطار فعاليات منتدي السلام والتنمية المستدامة المقام بمحافظة أسوان خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وكان فى استقباله المهندس محمود عيد رئيس الادارة المركزية لمفيض توشكي والمهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان والهمشري الناظر مدير عام أمن الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والعاملين بالمتحف.

وتم اصطحابه فى جولة داخل المركز الثقافي الافريقي لمشاهدة المقتنيات المختلفة للدول الأفريقية واللوحات التعريفية لها وأحواض الأسماك والتماسيح والأفلام الوثائقية للدول الأفريقية.

ويعد المركز الثقافى الافريقى شعاعا لثقافة الدول الإفريقية، حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية، وتم التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التي تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان، كنواة لصرح ثقافي كبير ويحوي المركز بعض المقتنيات التي تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، لينتهي الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.

ويشمل المركز ثقافات وعلامات مميزة لكل دولة وأهم معالمها، وفي هذا الإطار تم إنتاج فيلم عن كل دولة، كما تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع لـ (2500) فرد ويقع خلفه خزان أسوان والذي تم إضاءته، بالاضافة إلي عناصر التنسيق الخاصة بالموقع، حيث روعي في انشاء المسرح من مواد الطبيعة المتاحة في بيئة محافظة أسوان، وهو المسرح الذي من المقرر استغلاله عند عقد المنتديات والملتقيات العالمية وكذا الاحتفالات الكبرى والمهرجانات والعروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التي تعبر عن الثقافات الأفريقية.