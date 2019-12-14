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صور.. تضامن الإسكندرية تنقذ سيدة من الصقيع و تنقلها لدار رعاية

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:36 م
صور.. تضامن الإسكندرية تنقذ سيدة من الصقيع و تنقلها لدار رعاية إنقاذ سيدة من الصقيع
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، إنقاذ سيدة من الصقيع ، و التشرد بالشارع ، و ذلك تنفيذا للمبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى العام الماضى لإيواء المشردين وانقاذهم من الشوارع وتوفير حياة كريمة لهم وإعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع إلى جانب توفير أماكن امنة لهم.

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية التضامن إلى أن حملة مشتركة بين فريقى التدخل السريع وأطفال بلا مأوى بالإسكندرية اليوم تم نقل السيدة إلى إحدى دور الرعاية.

وقالت رشا محمد عبد الفتاح رئيس التدخل السريع بالإسكندرية، انه تم انتشال سيدة تدعى صباح من صقيع البرد من الشارع وأكدت انه تم إيداعها دار الهدايا للرعاية الاجتماعية سيدات حتى تنعم بالدفء فى الدار وتلقى رعاية مختلفة من جميع النواحي.

فيما قام فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بإيداع أحد المواطنين ويدعى عادل بدار الهدايا للمسنين رجال بعد تلقيه العلاج من مستشفى شرق المدينة نتيجة لظروفه المرضية، وتبين أنه ليس له أهل لاستلامه فحرصا منا على سلامه المواطن تم إيداعه الدار ليتلقى الرعاية اللازمة لحالته.

و ناشدت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن حالات المشردين لإنقاذهم من برد الشتاء ،سواء كانوا ( رجال - سيدات - اطفال ) على رقم الخط الساخن 16439  

 

 

دخولها الى دار الرعاية
دخولها الى دار الرعاية

 

خلال التحدث اليها
خلال التحدث اليها

 

نقل السيدة
نقل السيدة

 


الاسكندرية

التضامن الاجتماعى

المشردين

بلا مأوى

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