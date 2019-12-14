صور.. تضامن الإسكندرية تنقذ سيدة من الصقيع و تنقلها لدار رعاية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، إنقاذ سيدة من الصقيع ، و التشرد بالشارع ، و ذلك تنفيذا للمبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى العام الماضى لإيواء المشردين وانقاذهم من الشوارع وتوفير حياة كريمة لهم وإعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع إلى جانب توفير أماكن امنة لهم.

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية التضامن إلى أن حملة مشتركة بين فريقى التدخل السريع وأطفال بلا مأوى بالإسكندرية اليوم تم نقل السيدة إلى إحدى دور الرعاية.

وقالت رشا محمد عبد الفتاح رئيس التدخل السريع بالإسكندرية، انه تم انتشال سيدة تدعى صباح من صقيع البرد من الشارع وأكدت انه تم إيداعها دار الهدايا للرعاية الاجتماعية سيدات حتى تنعم بالدفء فى الدار وتلقى رعاية مختلفة من جميع النواحي.

فيما قام فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بإيداع أحد المواطنين ويدعى عادل بدار الهدايا للمسنين رجال بعد تلقيه العلاج من مستشفى شرق المدينة نتيجة لظروفه المرضية، وتبين أنه ليس له أهل لاستلامه فحرصا منا على سلامه المواطن تم إيداعه الدار ليتلقى الرعاية اللازمة لحالته.

و ناشدت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن حالات المشردين لإنقاذهم من برد الشتاء ،سواء كانوا ( رجال - سيدات - اطفال ) على رقم الخط الساخن 16439



دخولها الى دار الرعاية



خلال التحدث اليها