صور.. انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية بأسوان

بدأت الفاعليات بإقامة ورشة "جريد النخل" للمدرب أحمد حسين حاتم باستخدام جريد النخل لعمل الستائر. المعلقات، وورشة "نوى البلح والدوم" للمدربة نادية خليفة حسن باستخدام نوى البلح والدوم والخيوط الملونة لعمل الأطباق والبراويزو الابجاورات و الابريق.

وأعقب ذلك، فقرات للتحطيب ولعب العصاه وسط عدد كبير من أهالى قرية دارو، تلاه تقديم عرص لفرقة السباعية للانشاد الدينى بقيادة حسين البيومى انشدت الفرقة بعدد من القصائد "يأمنة بشراكى، طه المختار، إلى المدينة، قمرون، الله اكبر" والتى لاقت إعجاب الجميع، وأقيمت فقرات لفن النميم شارك فيها الشاعر محمد حمدى و جمال حداد، وفى الختام قدم عرض لفن الكف للفنان يونس برسى، كما تم تكريم الإعلامى عادل فهمى والمنسق العام للملتقى الكاتب أحمد أبو خنيجر.

يقام الملتقى فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض فى الحفاظ على على التراث الثقافى وتعتبر محافظة أسوان "زهرة الجنوب" وبوابة مصر الجنوبية، وهى إحدى المحافظات التى تزخر بالعديد من الفنون.

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