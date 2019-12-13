اليوم.. الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظم ملتقى فنون البادية الخامس بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الجمعة، بمحافظة أسوان، الملتقى الخامس لفنون البادية بمدينتى دراو ونصر النوبة، فى إطار الحفاظ على التراث الثقافى بالمحافظات التى تتمتع بالتنوع الثقافى خاصة ثقافة البادية والمناطق الحدودية.

أكد محمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، أن محافظة أسوان تتمتع بالتراث الثقافى وحضارة متعددة البيئات، وتستضيف الملتقى الخامس لفنون البادية بمدينة دراو وقرية بلانة بمركز نصر النوبة خلال يومى 13 و14 ديسمبر الجارى.

وأضاف رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، لـ"اليوم السابع"، أن الملتقى يتضمن العديد من الفنون التى تتميز بها تلك المناطق، ويشهد اليوم الأول ورشة "جريد النخل" للمدرب أحمد حسين حاتم، ورشة "نوى البلح والدوم" للمدربة نادية خليفة حسين، تحطيب، ورشة حكى للكاتب أحمد أبو خنيجر، أمسية شعرية وفقرات من فن النميم وشعر العامية والكف يشارك فيها شعراء فن النميم بدوى محمد أحمد، صلاح العمدة، عبد المنعم فتح الرحمن، وفى الختام يقام عرض لفرقة السباعية للانشاد الدينى.

وأشار "إدريس"، إلى أن اليوم الثانى يتضمن سباق المرماح واستكمال للورش، ورشة حكى، معرض نتاج ورش الحرف التراثية، وفى الختام يقدم عرض لفرقة الطمبورة.