سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظم ملتقى فنون البادية الخامس بأسوان

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:00 ص
اليوم.. الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظم ملتقى فنون البادية الخامس بأسوان ثقافة أسوان - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الجمعة، بمحافظة أسوان، الملتقى الخامس لفنون البادية بمدينتى دراو ونصر النوبة، فى إطار الحفاظ على التراث الثقافى بالمحافظات التى تتمتع بالتنوع الثقافى خاصة ثقافة البادية والمناطق الحدودية.

أكد محمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، أن محافظة أسوان تتمتع بالتراث الثقافى وحضارة متعددة البيئات، وتستضيف الملتقى الخامس لفنون البادية بمدينة دراو وقرية بلانة بمركز نصر النوبة خلال يومى 13 و14 ديسمبر الجارى.

وأضاف رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، لـ"اليوم السابع"، أن الملتقى يتضمن العديد من الفنون التى تتميز بها تلك المناطق، ويشهد اليوم الأول ورشة "جريد النخل" للمدرب أحمد حسين حاتم، ورشة "نوى البلح والدوم" للمدربة نادية خليفة حسين، تحطيب، ورشة حكى للكاتب أحمد أبو خنيجر، أمسية شعرية وفقرات من فن النميم وشعر العامية والكف يشارك فيها شعراء فن النميم بدوى محمد أحمد، صلاح العمدة، عبد المنعم فتح الرحمن، وفى الختام يقام عرض لفرقة السباعية للانشاد الدينى.

وأشار "إدريس"، إلى أن اليوم الثانى يتضمن سباق المرماح واستكمال للورش، ورشة حكى، معرض نتاج ورش الحرف التراثية، وفى الختام يقدم عرض لفرقة الطمبورة.

 

 


ملتقى فنون البادية

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الثقافة

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

جونسون بعد فوزه بالانتخابات: سنخرج من الاتحاد الأوروبى 31 يناير المقبل

جونسون بعد فوزه بالانتخابات: سنخرج من الاتحاد الأوروبى 31 يناير المقبل

تعرف على 5 أرقام ارتبطت بمحاكمة 44 "داعشيا" بعد حجز القضية للحكم

تعرف على 5 أرقام ارتبطت بمحاكمة 44 "داعشيا" بعد حجز القضية للحكم

طقس سيئ الأحد والاثنين.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة

طقس سيئ الأحد والاثنين.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة