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شقيق ضحية التذكرة: لن نتصالح مع المتهم ونطالب بالقصاص

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:03 م
شقيق ضحية التذكرة: لن نتصالح مع المتهم ونطالب بالقصاص تامر زين شقيق " محمد" ضحية التذكرة
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

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قال تامر زين شقيق " محمد" ضحية التذكرة فى حادث قطار الإسكندرية - أسوان، والذى أجبره رئيس القطار على القفز هو وزميله أثناء سير القطار، لعدم دفعهما ثمن التذكرة، أنه لن يتم التصالح مع المتهم فى القضية، فى حال عرض أى محاولات للصلح عليهم.
 
وأضاف تامر، لـ" اليوم السابع" عقب انتهاء الجلسة الأولى للمحاكمة، إنه يطالب فقط بالقصاص من المتهم، وإعدامه لقتله شقيقه عمدا دون شفقه أو رحمة.
 
كانت محكمة جنايات طنطا قد بدأت، أولى جلسات محاكمة الكمسرى المتهم فى واقعة مصرع شاب قفز من القطار وإصابة أخر، لعدم سدادهم قيمة التذكرة.
 
 
 

محكمه جنايات طنطا

حادث قطار الاسكندريه

طنطا

محاكمه كمسرى قطار الاسكندريه

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