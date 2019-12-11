استقرار أسعار الخضروات بسوق العبور.. انخفاض سعر الخيار والبطاطس 3 جنيهات

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 11- 12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.5 جنيه، كما سجلت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3-7 جنيهات، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 5-7 جنيهات، وسعر كيلو البصل 3 –6.5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنيها، وفيما انخفض الخيار ما بين 2.5 – 7 جنيهات مقابل 3 – 8 جنيهات للكيلو أمس، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 3-4 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.