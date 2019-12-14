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خالد صلاح
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شرطة هونج كونج تقبض على 3 أشخاص لاختبارهم متفجرات محلية الصنع

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:28 م
شرطة هونج كونج تقبض على 3 أشخاص لاختبارهم متفجرات محلية الصنع شرطة هونج كونج
أ ش أ

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أعلنت شرطة هونج كونج، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، لقيامهم باختبار متفجرات محلية الصنع يُشتبه فى أنه كان يُعتزم استخدامها خلال التظاهرات، التى يشهدها الإقليم الإدارى المتمتع بحكم ذاتى التابع للصين منذ عدة أشهر.
 
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن هذه الاعتقالات هى الأحدث فى إطار سلسلة قضايا متعلقة بالمتفجرات، تقول الشرطة أنها كشفت عنها منذ الاحتجاجات التى اندلعت بسبب قانون مقترح لتسليم الجناة إلى البر الرئيسى فى الصين، والتى تحولت لاحقا إلى حركة مناهضة للحكومة. 
 
وكانت الشرطة فى هونج كونج، قد أعلنت يوم الاثنين الماضى، تفكيك قنبلتين محلية الصنع معبأتين بالمسامير، وتشتبه الشرطة فى أن تلك القنابل، التى يتم تفجيرها بواسطة الهواتف الخلوية، كان يقصد استخدامها ضد الضباط.
 

هونج كونج

شرطه هونج كونج

متفجرات

قنابل محليه الصنع

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