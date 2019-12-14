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السبت، 14 ديسمبر 2019 02:50 م
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روسيا اليوم: حريق ضخم فى مصفاة نفط بفرنسا.. فيديو

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:29 م
روسيا اليوم: حريق ضخم فى مصفاة نفط بفرنسا.. فيديو حريق- ارشيفيه
هند المغربي

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أفاد موقع روسيا اليوم أنه شب حريق ضخم، فجر اليوم السبت، داخل معمل لتكرير النفط تابع لشركة قرب مدينة لوهافر شمال غربي فرنسا، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في الموقع الذى يعمل فيه 1500 موظف

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن الحريق الذي اندلع على مستوى مضخة خاصة بنقل المحروقات بالمعمل قد "تمت السيطرة عليه بشكل كبير".

وتظهر مقاطع فيديو متداولة للحادث حريقا ضخما، وتصاعدا لألسنة اللهب والدخان داخل المنشأة النفطية، وتضم منشآت الشركة بالمنطقة مصفاة وموقعا للمواد البيتروكيميائية.

 

 


فرنسا

حريق

نفط

روسيا اليوم

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