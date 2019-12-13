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سكك حديد فرنسا: سنطبق نظام العمل الشتوى رغم الإضراب

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:07 م
سكك حديد فرنسا: سنطبق نظام العمل الشتوى رغم الإضراب سكك حديد فرنسا خلال الاضراب
كتب أحمد علوى

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أعلنت هيئة السكك الحديد الفرنسية عن إجراء تغييرات ( التغييرات الشتوية) بداية من الأحد المقبل ، ودخولها حيذ التنفيذ رغم الاستمرار فى إضراب العمال ضد سياسات الحكومة الفرنسية ، فيما يتعلق بـ"اصلاح قانون المعاشات التقاعدية".

وأكدت الهيئة الفرنسية على تطبيق مواعيد الشتاء فيما يتعلق بالعمل والقطارات ، حتى وإن لم يكن هناك قطارا يعمل.

وهددت أكبر نقابة فرنسية للسكك الحديدية، أمس الخميس، بأن الإضرابات الجارية احتجاجاً على إصلاحات نظام التقاعد يمكن أن تستمر حتى موسم عطلات عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال رئيس قسم السكك الحديد لوران بران، لقناة فرانس إينفو  الفرنسية، "لن يكون هناك هدنة خلال الكريسماس إلا إذا عادت الحكومة إلى رشدها قبل هذا الوقت".

 


اضرابات فى فرنسا

فرنسا

السكك الحديد الفرنسية

الاضراب فى فرنسا

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