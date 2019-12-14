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رئيس وزراء اليونان: أردوغان معزول وسنحمى حقوقنا السيادية

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:06 ص
رئيس وزراء اليونان: أردوغان معزول وسنحمى حقوقنا السيادية رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس
كتبت: إنجى مجدى

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قال رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها وما ينبغى أن تفعله لحماية حقوقها السيادية، بحسب صحيفة إكاثميرينى اليونانية السبت.

جاءت تعليقات ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفى فى اعقاب لقاء قادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، مساء الجمعة، الذى انتهى إلى إعلان يدين الاتفاق الذى عقدته حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية والذى ترفضه اليونان وقبرص باعتباره غير قانونى ويتعدى على سيادتهم الوطنية.

وقال رئيس وزراء اليونان إن "تركيا معزولة"، ذلك بعد حصوله على دعم كامل من نظراءه الأوروبيين لموقف اليونان من مذكرة التفاهم التى وقعتها تركيا وليبيا الشهر الماضى. كما اشار إلى دعم دول اخرى لموقف اليونان مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

واضاف ميتسوتاكيس أنه تلقى الدعم ايضا من قادة الاتحاد الأوروبى بشأن أزمة الهجرة واللاجئين فى ظل التهديدات التركية بفتح البوابات لغمر أوروبا بالملايين من طالبى اللجوء، لكنه رفض إمكانية ربط المسألتين، قائلا: "إن الدفاع عن الحقوق السيادية لليونان لن يتم وضعه فى الميزان أو حسابه مقابل أهداف سياسية أخرى".

وتابع "أريد أن أبعث برسالة من اليقين والثقة إلى جميع الرجال والنساء اليونانيين، من كاستيلوريزو إلى كورفو ومن جافدوس إلى إيفروس، بأن لدينا ضبطًا وثقة، لدينا خطة، ليس فقط لأن القانون يقف فى جانبنا، ولكن أيضًا لأن لدينا حلفاء أقوياء سيقفون إلى جانب اليونان دائمًا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوقها السيادية".

 

 

 


اردوغان

تركيا

ليبيا

اليونان

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