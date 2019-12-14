رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد ترتيبات المعرض الفنى الأول للموهوبين.. صور

تفقد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الترتيبات النهائية للمعرض الفنى الأول للموهوبين والمبتكرين، الذى تنطلق فعالياته غدا، وينظمه قطاع المعاهد الأزهرية فى الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

وقال الشيخ على خليل، إن المعرض الفنى للموهوبين والمبتكرين هو الأول الذى يقيمه الأزهر الشريف، دعمًا للطلاب الموهوبين وتحفيزهم على الابتكار والتميز فى المجالات العلمية والفنية المختلفة.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أننا نعمل على دعم كل الطلاب فى كافة المجالات، لإعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن.

ويَفتتِح غدا الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، فعاليات المعرض، بحضور لفيف من قيادات الأزهر، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى عدد (32) من المعلمين والطلاب والمشرفين من كل منطقة أزهرية.