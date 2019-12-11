تدشين مبادرة "رائد التحول الرقمى" بالمعاهد الأزهرية ضمن رؤية مصر 2030

كتب لؤى على

دشن مركز المعلومات بالأزهر الشريف، والتابع لقطاع مكتب شيخ الأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد، مبادرة "رائد التحول الرقمي"، بالإضافة إلى نشر نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت، من خلال مركز البيانات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر.

و تسعى المبادرة إلى تنفيذ رؤية الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وذلك من خلال تخصيص رائد للتحول الرقمى من أحد العاملين بالمعاهد الأزهرية ممن يجيدون التعامل مع الحاسب الآلى والتعامل مع الإنترنت، حيث يقوم بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية، أبرزها نظام إدارة شئون الطلاب، ومن خلاله يتم تسجيل بيانات الطلاب بالرقم القومى، وحصر الغياب على مدار العام، وغيرها من البيانات الأخرى. يعد المشروع باكورة عدد من المشروعات الرقمية بالأزهر، تهدف لمواكبة العصر الرقمى، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالأزهر الشريف.

وذلك بتوجيهات من وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، وانطلاقًا من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030" وسعى الأزهر الشريف الدؤوب إلى التحول الرقمى للمعاهد الأزهرية، والذى يهدف إلى وصول تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة العصر.