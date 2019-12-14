رئيس جامعة الزقازيق: منتدى شباب العالم رسالة سلام تدعو للوحدة بين شعوب العالم

كتب فريق المحافظات

شارك الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم فى فاعليات منتدى شباب العالم 2019، فى دورته الثالثة، والتى تنطلق فعالياته فى الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر 2019، بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة 7500 شاب من مختلف جنسيات دول العالم ممثلين لـ 196 دولة.

وقال شعلان فى بيان له اليوم إن المنتدى، بمثابة رسالة سلام من أرض السلام تدعو إلى الوحدة بين شعوب العالم، مؤكداً أن مصر هى بلد الأمن والأمان والاستقرار وداعمة للسلام والتعايش بين الشعوب، مضيفاً أن مواجهة التطرف يأتى بالفكر والعلم والحوار وتربية الشباب.

وأشار إلى أن منتدى الشباب بمثابة انعكاس لنجاح الدبلوماسية المصرية تحت قيادة سياسية قوية، مطالبًا الشباب الجامعى بالحرص على متابعة وقائع المنتدى وفعالياته ومناقشاته، باعتباره نافذة لشباب مصر والعالم وإحدى أكبر المنصات العالمية للشباب لمناقشة مختلف الموضوعات التى تشغل العالم اليوم والمستقبل وتشجع الشباب المؤثرين فى مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين، أو كمشاركين بورش العمل، أو بنموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية.

كما أشار شعلان إلى أهمية منتدى شباب العالم للتواصل مع الشباب وكبار صانعى القرار والمُفكّرين حول العالم كمنصة للتعبير وتبادل الثقافات، بما يؤكد أننا عالم واحد، كما يدعم المنتدى الشباب فى مهمة الحفاظ على هويتهم مع التواصل فى ذات الوقت مع شباب العالم.

وأضاف رئيس الجامعة إنه من المقرر أن يشمل المنتدى مناقشات كبرى حول العديد من الموضوعات منها الأمن الغذائى، والبيئة والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وذلك تماشيا مع أجندة المنتدى التى تضم محورى الإبداع والتنمية.