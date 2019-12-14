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جامعة الزقازيق تبدأ اليوم برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل فى التعليم العالى

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:00 ص
جامعة الزقازيق تبدأ اليوم برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل فى التعليم العالى جامعة الزقازيق - أرشيفية
الشرقية - فريق المحافظات

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تبدأ جامعة الزقازيق اليوم السبت برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل فى التعليم العالى ينفذه مركز العلاقات الدولية بمشاركة خبيرة دولية من دولة هولندا ومجموعة من المدربين المحترفين من جامعة الزقازيق والمنصورة على مدى خمسة أيام تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة.

وصرحت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فى بيان أن هذا البرنامج هو برنامج تدريب المدربين يهدف إلى إعداد قوة عمل للتدويل فى التعليم العالى ضمن الاتفاقية التى عقدتها الجامعة مع جامعة بوتسدام الألمانية فى إطار جهود مؤسسات التعليم العالى بجمهورية مصر العربية وبدعم من برنامج  Dialogue on Innovative Higher Education Strategies  " DIES" الذى تقدمه الهيئة الألمانية للتبادل العلمى "DAAD" واتحاد الجامعات الألمانى " HRK " لتفعيل التدويل فى التعليم العالي.

وأوضحت عسكر، أن البرنامج التدريبى تم قبوله ودعمه فنيا وماديا من جامعة بوتسدام الألمانية، وقد شارك فى وضعه مركز العلاقات الدولية والثقافية بجامعة الزقازيق ممثلا فى الدكتورة أميرة والي، بالإشتراك مع مدربين محترفين من جامعات عين شمس وحلوان والفيوم هم الدكتوره رشا عادل والدكتورة إيمان جواد والدكتور محمد حمزاوى .

وأشارت الدكتورة وفاء فوزى مدير مركز الجودة إلى أن المركز سوف يستضيف الأنشطة التنفيذية للبرنامج التدريبى وقد تسابق فريق العمل بالمركز للانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الضيوف من جميع الجامعات المصرية من أجل تنفيذ البرنامج على أكمل وجه وبصورة مشرفة تليق بالجامعة .

 


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