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رئيسة مدينة القصاصين بالإسماعيلية تشارك أهالى الوادى الأخضر مبادرة التشجير

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:10 م
رئيسة مدينة القصاصين بالإسماعيلية تشارك أهالى الوادى الأخضر مبادرة التشجير هدى عبد الغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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شاركت هدى عبد الغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين برفقة السيد الجمل نائب رئيس المركز والمدينة للمبادرة التى أطلقها رئيس قرية الوادى الأخضرمحمد عبدالمنعم لتشجيرالقرية بالمشاركة مع الأهالى بالقرية.

وقال محمد عبدالمنعم أنه بصدد زرع 1000 نخله في ضواحي القرية المختلفة، وتم البدء اليوم بمنطقه مقابرالكوع وزراعه عدد كبير من النخل بالمشاركة الشعبية مع الأهالى حيث تم رفع القمامة بمعرفة عمال تحسين البيئة بالقرية أولا تم زراعه النخيل بطريقه معينه لتحديد الطرق الداخلية المقابر.

وأوضح عبدالمنعم انه تم تحديد يوم السبت من كل أسبوع لزراعه الأشجار والنخيل وانه وضع خطه لتوزيع الأشجار والنخل على توابع القرية بالتنسيق مع المشاركه المجتمعية

وأشارت هدى عبد الغفاررئيس مركزومدينة القصاصين، إلى أنها تؤكد على دورالمشاركه المجتمعية في البناء والتجميل والعمل سويا إلى مستقبل أفضل مشيرة إلى ضرورة تعاون الأجهزة التنفيذية مع الأهالى في مثل هذه المبادرات التى تهدف إلى الصالح العام والتجميل والمظهرالحضاري سواء بالقرى أو المركزوالمدينة

 

 


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