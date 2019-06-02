رئيس مياه القناة يكشف عن أسباب انقطاع المياه عن قرى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

كشف المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى عن أسباب انقطاع المياه عن قرى مدينة القصاصين، بسبب انقطاع الكهرباء وضعف الڤولت، والتى تسببت فى عدم قدرة المحطات على العمل بكفاءة.

وأشار عبد الحميد فى بيان له انه تم التنسيق مع قطاع الكهرباء ورئيس مركز ومدينة القصاصين ورئيس منطقة القصاصين لمياه الشرب والصرف الصحى التابع للشركة بالقصاصين لمتابعة خزان (الدوايده) وتم إصلاح العطل المفاجئ بإحدى الطلمبات وتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها.

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القناة، إنه التنسيق مع رئيس المدينة لحصر المناطق والقرى المتضررة، حيث قررت الشركة الدفع بسيارات الطوارئ لنقل مياه الشرب إلى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.