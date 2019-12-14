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جهاز أكتوبر: انشاء مكتب جديد للتوثيق العقارى بالمدينة لخدمة المواطنين

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:49 ص
جهاز أكتوبر: انشاء مكتب جديد للتوثيق العقارى بالمدينة لخدمة المواطنين المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر
كتب أحمد حسن

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صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم إتاحة مقر جديد يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، بمقر جهاز المدينة، حيث سيتم من خلاله، القيام بأعمال التوثيق المختلفة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين بالمدينة، وكذا القضاء على طوابير الانتظار.
 
وأضاف المهندس شريف الشربيني: مقر التوثيق الجديد على مساحة (٤٠٠م2)، وله مدخل خاص وأماكن لانتظار السيارات، وذلك في سبيل التيسير على العملاء المترددين على المركز التكنولوجي بالجهاز، لاستكمال جميع الخدمات الخاصة بمعاملاتهم بالمدينة، طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، لإنشاء مأمورية شهر عقاري بمدينة 6 أكتوبر، خاصة بعملاء هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة فقط.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم توفير عدد 4 غرف خاصة بالتوثيق بمبنى المركز التكنولوچى لخدمة المواطنين بالدور الأول بمساحة (56م2)، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات إلى المواطنين، وتقليل التكدس، وتوفير الوقت الكافي لإنجاز أكبر قدر ممكن من الطلبات والخدمات المقدمة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه ٦ اكتوبر

الشهر العقارى

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