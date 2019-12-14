جنايات سوهاج تقضى بإعدام ربة منزل وعشيقها قتلا الزوج ليخلو لهما الجو

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين " أميرة.م" 33 سنة ربة منزل وعشيقها "محمود.خ" 31 سنة عامل شنقا، بعد اتهامهما بقتل زوجها المجنى عليه " ناصر.ع" 40 سنة عامل بان قاما بكتم أنفاسه بوسادة بعد تخديره، وإلقاء جثته فى إحدى الترع بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب، وروميل شحاته، بحضور مصطفى فكرى وكيل النيابة بأمانة سر خالد سلامة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من عام 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية فى سوهاج بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل ترعة بقرية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم انتشال الجثة من الترعة، وتبين أنها للمدعو "ناصر.ع.ا"، 40 عاما عامل، ويقيم بناحية نجع مصلح بدائرة قسم أول سوهاج.

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث المركز، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه "أميرة.م.ج"، 33 عاما ربة منزل، بالاشتراك مع عشيقها "محمود.خ. م"، 31 عاما عامل، وتم القبض على المتهمين.

وبمواجهة الزوجة وعشيقها اعترفا بارتكاب الواقعة، لارتباطهما بعلاقة غير شرعية، وأقرا بأنهما اتفقا على التخلص منه ليخلوا لهما الجوا، وقام العشيق باحضار عقار منوم وضعته الزوجة فى الشاى لزوجها حتى فقد وعيه، وبعد أن فقد الزوج توازنه، قاما معا بكتم أنفاسه حتى تأكدا أنه فارق الحياة، ثم قاما بلفه ووضعه فى جوال واستعانا بسائق تروسيكل وألقيا جثته فى الترعة.

وبمواجهة المتهمة الأولى اعترفت أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع عشيقها، تطورت إلى علاقة غير شرعية، وأنها طلبت الطلاق من زوجها إلا أنه رفض، فقررت التخلص منه بالاتفاق مع عشيقها وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.