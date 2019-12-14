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جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية من القواطع الكهربائية وعدادات قياس الحرارة

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:35 م
جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية من القواطع الكهربائية وعدادات قياس الحرارة مضبوطات - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة من ضبط محاولة تهريب كمية القواطع الكهربائية وعدادات قياس الحرارة من بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 16 لسنة 1993 و تعديلاته وقانون الإستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1970 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة مفادها وجود أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول البوليصة رقم 143983103321 حاوية رقم CAIU6083154 قادمة من كوريا الشمالية بوزن 5.440 طن والصنف الوارد طبقا للبوليصة أمتعة شخصية .
 
وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة برئاسة سعيد جاد الكريم مدير عام الحركة و محمود شحاتة مدير عام الوارد وسعيد بركات بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمرکی ومن  سعيد أبو سكينة وسعيد عبد الظاهر مديري الإدارة وعماد محمود مأمور الحركة و محمد عادل و ماهر وليم و محمد زگی مأمورى التعريفة .
 
وبفتح الحاوية تبين وجود 900 عداد قياس حرارة و 103 كرتونة قواطع تيار كهربائي وريليهات قدرات مختلفة و 20 كرتونة فوانی رش المياه لزوم أنظمة إطفاء الحريق بأعداد تخرج عن نطاق الإستخدام الشخصي و 2 ماكينة طلاء مزدوجة كاملة بجميع لوازمها ولوحة تحكم .
 
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 441 ألفا و 86 جنيه .
 
قرر حسام الدين حمزة وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدي الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على المنطقة الشمالية و الغربية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية و إحباط كافة محاولات التهرب الجمرکی .
 
 

 


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