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1.9 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك الدخيلة خلال سبتمبر 2019

السبت، 19 أكتوبر 2019 09:00 م
1.9 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك الدخيلة خلال سبتمبر 2019 جمارك - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 8064 شهادة جمركية برسم الوارد النهائى خلال شهر سبتمبر 2019 شملت السلع الاستراتيجية مثل ( القمح و السكر و فول الصويا و الذرة وغيرها ) والبضائع العامة المتنوعة، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 330 مليون و520 ألف جنيه، كما تم تحصيل الضرائب على القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة بحوالى مليار و613 مليون و 529 جنيه فيما بلغت الغرامات المحصلة  14 مليون 854 ألف جنيه خلال الشهر نفسه.

من ناحية أخرى، بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة خلال شهر سبتمبر 2019 حوالى 1644 شهادة جمركية بقيمة حوالى مليار و 767 مليون و 174 ألف جنيه كما تم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 12 مليون و423 ألف جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن 873 بيان جمركى بمبلغ 3 مليون و 95 الف جنيه. وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب و الرسوم الجمركية و الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة خلال شهر سبتمبر 2019 حوالى مليار و 964 مليون و424 ألف جنيه.

 

 

 


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