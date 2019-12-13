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صور.. شباب فاقوس بالشرقية يطلقون مبادرة "الوقاية خير من العلاج"

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:46 ص
صور.. شباب فاقوس بالشرقية يطلقون مبادرة "الوقاية خير من العلاج" القافلة الطبية
كتب فريق المحافظات

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أطلق مجموعة من شباب مركز فاقوس محافظة الشرقية بقيادة محمد نجم عدد من القوافل الطبية بنطاق المركز تحت عنوان "الوقاية خير من العلاج" لعمل تحاليل وظائف كلى مجانا وجابت القافله عدد من قرى المركز.

وقال محمد نجم منسق رابطة الشباب بمركز فاقوس إن عدد المنتفعين من القوافل بلغ 9000 مواطن، وأضاف لـ"اليوم السابع" إن القوافل توجهت إلى الإدارة التعليمية بفاقوس ومجلس مدينة فاقوس وقري الفدادنه وميت العز والديدامون وأكياد بمدينة فاقوس والنمروط.

ولفت إلى أن الهدف من هذه المبادرة مساعدة المواطنين البسطاء الذين شغلتهم الحياه عن صحتهم وتماشيا مع تعليمات الرئيس أن عام 2019 هو عام الصحة والتعليم، وشارك فى تنسيق القوافل الطبية الدكتور أحمد وصفى وياسر الغمرى.

 

الشباب
الشباب

 

بعض الشباب منفذة القوافل الطبية
بعض الشباب منفذة القوافل الطبية

 

عدد من الشباب
عدد من الشباب

 

مجموعة الشباب
مجموعة الشباب

 


محافظه الشرقيه

قرى مركز فاقوس

قوافل طبيه

الوقايه خير من العلاج تحاليل وظائف كلى

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