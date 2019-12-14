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تحرير 87 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:05 م
تحرير 87 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية حملات تموينية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

أسفرت الحملة عن تحرير 87 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 34محضرا لاصحاب المخابز لمخالفة المواصفات،  26محضر لاصحاب المستودعات،24 محضر لإصحاب المحلات .

وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية،والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين،  تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة

 

 


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