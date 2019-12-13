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تحرير 54 مخالفة تموينية فى حملة بالمنوفية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:36 م
تحرير 54 مخالفة تموينية فى حملة بالمنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

أسفرت الحملة عن تحرير 54 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، و26 محضرًا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، و20 محضرا لأصحاب المستودعات، و15 محضرًا لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية أكد أنه تم تحرير 1857 مخالفة تموينية خلال النصف الأول من شهر ستمبر من العام  الحالى 2019 وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود للبيع الدعم فى السوق السوداء.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية استمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكونوا عبرة لغيرهم.


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