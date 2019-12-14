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تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 16 قطعة حشيش قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:14 م
تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 16 قطعة حشيش قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية حشيش - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل وبحوزته 16 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط ع، م.ع 30 عاما عاطل ومقيم بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وبحوزته 16 قطعة حشيش وفرد خرطوش وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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