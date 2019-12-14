الكاتب مجدى الشريف يوثق بطولات أبناء سيناء على خشبة المسرح

شمال سيناء - محمد حسين

مجدى الشريف كاتب وممثل ومخرج مسرحي، استطاع أن يرسى قواعد المسرح على أرض شمال سيناء التى هو أحد ابنائها حيث أخرج أكثر من 50 عملا مسرحيا.

وقال إنه كون هو والكاتب السيناوى محمد عايش الشريف ثنائى مسرحى استطاع من خلاله وضع مسرح شمال سيناء على خريطة المسابقات، والحصول على مراكز متقدمة فى جميع الأعمال التى تم عرضها ومنها المركز الأول على الجمهورية.

وعن إنتاجه المطبوع قال إنها 6 مؤلفات نصوص مسرحية وهى : "حكاية السلطان الذهبي"، "اثنان فـى مأزق"، " ولاد الإيه"، "حكاية عم سلامة الجناينى"، "حكايــــة أراجــــــوز" وكان آخر إصدار " بذرة خير".

وأضاف أن أول ظهور لإنتاج مسرحى له كان عام 1984 بمسرحية "جيل جديد فى جديد "، وحصل بها على المركز الثانى فى التأليف المسرحى عن محافظة شمال سيناء وكانت تعالج أثر الزيادة السكانية على نهضة مصر، كما حصل الكاتب السيناوى محمد عايش الشريف حصل على المركز الاول فى هذه المسابقة.

وقال: "إن الواقع فى سيناء ليس ببعيد عن المسرح، فكل الطقوس والعادات والتقاليد التى ننتمى اليها هى صور ابداعية تنمى الجمال والخيال فى العقول".

وأضاف أن هذا كان دافعا إيجابيا لإقامة العروض المسرحية الوطنية التى تحكى قصص الاجداد والآباء حبا لهذا الوطن.

وأشار إلى أن القضايا التى تعالجها مؤلفاته متعددة ففى كتابه حكاية السلطان الذهبى عالج قضية الطمع، وفى "اثنان فى مأزق" ناقش علاقة حب فتاه يهودية وشاب فلسطينى، وفى "حكاية اراجوز"، ناقش الحفاظ على موروثنا الشعبى من الاندثار أما حكاية عم سلامة الجناينى فتناقش التعامل مع الآخر.

وقال: "أنا فخور بهذا النشاط كون انى قدمت أعمال خالدة لشمال سيناء ، وأثرت فى جيل بأكمله من خلال هذه الاعمال، ووضعت مسرح شمال سيناء على الخريطة الدولية بمسرحية عاشق الأرض تأليف محمد عايش الشريف ، والتى تحكى عن رمز من رموز النضال بشمال سيناء وحققت عرض 83 ليلة عرض ، وعرضت فى كثير من محافظات مصر، ومثلت مصر فى مهرجان المسرح بتونس لمدة 11 يوم فكان ذلك فخرا لنا".

وأضاف: "شاركت فى كثير من الأعمال الفنية التى تحدثت عن سيناء الوطن والتنمية ومنها ليلة حب فى سيناء، والتى أستمر عرضها لفترة طويلة وشاهدها الكثير من القيادات والصحفيين والملحمة الوطنية "ملاحم سيناويه"، تأليف وأغانى الشاعر السيناوى عبد الكريم الشعراوي، والتى رصدت ملحمة العبور وعرضت على أرض ستاد العريش الرياضى فى الاحتفالات القومية".

وحول واقع المسرح فى شمال سيناء الآن قال إن الظروف التى تمر بها المحافظة خلال الفترة من 2011 وحتى الآن ظروف صعبة للغاية لكنه توقع فى الفترة المقبلة أن يتغير الوضع بشكل كبير الى الأحسن خاصة بعد نجاح قواتنا فى محاصرة الإرهاب والقضاء عليه ، مضيفا: أستعد لتقديم ملحمة وطنية عن بطولة رجال قواتنا المسلحة بعنوان ( يحكى أن )، وتقدم مع زملائى الفنانين فى احتفالات العيد القومى 2020 .































































