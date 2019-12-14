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العالم يحتفل باستئصال الجدرى.. بعد وفاة 300 مليون خلال القرن العشرين

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:14 م
العالم يحتفل باستئصال الجدرى.. بعد وفاة 300 مليون خلال القرن العشرين منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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احتفلت منظمة الصحة العالمية، بالذكرى الأربعين لاستئصال الجدري، مخلدة اللحظة التاريخية التي تأكّد فيها استئصال الجدري يوم 9 ديسمبر 1979، وبعد خمسة أشهر، مايو 1980، أصدرت جمعية الصحة العالمية الــ 33 إعلانها الرسمي بأن "العالم وجميع شعوبه اليوم قد تحرروا من الجدري".

وقالت منظمة الصحة العالمية، بهذه المناسبة، تم رفع اللثام اليوم عن لوحة تخلّد ذكرى نهاية هذه الآفة التي ألمّت بملايين البشر على مدى آلاف السنوات، في نفس القاعة بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف، التي شهدت قبل أربعة عقود اجتماع الأعضاء الــ19 للجنة العالمية للإشهاد الرسمي على استئصال الجدري، الذين شهدوا على استئصال هذا المرض من العالم.

 

وأضافت، عندما يتعلق الأمر بالأمراض الوبائية، تكون مسؤليتنا مشتركة ومصيرنا مشتركا، ونحن نخلّد بهذه اللوحة التذكارية أولئك الأبطال حول العالم الذين اجتمعوا معاً لمكافحة مرض الجدري، وعملوا جاهدين لإبقاء أجيال المستقبل في مأمن منه.

وجدير بالذكر، أن العالم عانى من ويلات الجدري 3000 سنة، قبل أن يتسنى استئصاله من العالم، حيث لقي بسببه 300 مليون شخص مصرعهم خلال القرن العشرين وحده، وقد أُبلغ عن آخر حالة توطن معروفة للجدري في الصومال عام 1977، حيث تمت السيطرة على الفاشية على الفور.

وقالت منظمة الصحة العالمية، قد تمخض التنفيذ الناجح لبرنامج استئصال الجدري عن معارف حيوية وأدوات قيّمة في مجال ترصّد الأمراض ومزايا التحصين الحلَقي، وأهمية التوعية الصحية في مكافحة أمراض مثل شلل الأطفال، وفيروس الإيبولا، كما أنه أرسى أساساً راسخاً لتعزيز برامج التلقيح الوطنية في جميع أنحاء العالم، لتصبح ركيزة للرعاية الصحية الأولية في العديد من البلدان، ولتنتج الزخم اللازم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ويشكّل الاحتفال مدخلاً للحملة التي ستمتد عاماً كاملا ،ًستخلد أثناءه المنظمة وشركاؤها ذكرى استئصال الجدري، وستعمل على إذكاء الوعي بالحاجة إلى مكافحة شلل الأطفال وغيره من الأمراض، وتسريع خطى الاستثمار في الأمن الصحي العالمي، وسيُفتتح معرض عن استئصال الجدري أثناء دورة الصحة العالمية القادمة في مايو 2020، ومن المتوقع أن يتنقل هذا المعرض إلى فعاليات أخرى، من بينها دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 


الجدرى

الاحتفال باستئصال الجدرى

تطعيم الجدرى

استئصال الجدرى من العالم

التخلص من الجدرى

تعرف على اخر حالة جدرى

الصومال شهدت اخر حالة جدرى

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