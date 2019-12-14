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الطفولة والأمومة: تأهيل الأم صاحبة فيديو تعذيب الطفل لتقويم سلوكها

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:08 ص
الطفولة والأمومة: تأهيل الأم صاحبة فيديو تعذيب الطفل لتقويم سلوكها الطفل الضحية
كتب وليد عبد السلام

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أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم، عن تولى تأهيل الأم صاحبة فيديو تعذيب طفلها على مواقع التواصل الاجتماعى، لتقويم سلوكها، فضلا عن تقديم الحماية اللازمة والدعم النفسى للطفل المعتدى عليه، وذلك بناء على قرار النيابة العامة فى هذه الواقعة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن قرار نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، تضمن عرض الأم على مركز حماية الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة لتلقى التأهيل اللازم لتقويم سلوكها لتصبح صالحة لتربية نجلها وتنشئته على احترام المبادئ والقيم الفضلى ليصبح فردا صالحا يفيد المجتمع.

وأضافت الدكتورة عزة العشماوي، أن قرار النيابة تضمن أيضا تسليم الطفل لخبيرين "نفسي، واجتماعي" لإيداعه بإحدى دور الرعاية التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لتقديم الحماية المناسبة له لإخراجه من حالة الخطر واعداد تقرير بحالته على وجه السرعة يتضمن ماتم من إجراءات ومدى اهلية الأم فى حماية مصلحة الطفل والتى يقوم جوهرها على حق الطفل فى الحماية القانونية والنمو السليم له، كما سيتم عرضه على احدى المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبى عليه وبيان ما إذا كان به اى إصابات.

وفى هذا الصدد توجهت " العشماوي" بالشكر للنيابة العامة على سرعة استجابتها المعهودة فى البلاغ الذى تقدم به المجلس من خلال خط نجدة الطفل 16000، لضبط السيدة صاحبة الفيديو الذى أثار شعور المواطنين بالاستياء والغضب فور بثه على مواقع التواصل الاجتماعى بما قامت به الأم من سلوك شاذ إيذاء طفلها، مؤكدة أن المجلس سيقوم بتقديم كافة سبل الدعم للأم والطفل بما يساهم فى إعادة تأهيلهم بالشكل الأمثل.

وأشارت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن هذه الواقعة أظهرت إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مشيرة إلى أنه بناء على قانون الطفل وكتاب دورى النيابة العامة(7)2018، طلبت النيابة العامة تقرير خط نجدة الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل، مشددة على أن المجلس يتابع على مدار الـ 24 ساعة، ويرصد أى إنتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليقوم بدوره على الفور بحماية أى طفل معرض للخطر.

يذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة كان قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة، أمس الجمعة، فى واقعة انتشار فيديو مصور لسيدة تقوم بضرب طفل وتطلب منه إبلاغ والده بعدم رغبته فى العيش معه، حيث رصد خطة نجدة الطفل 16000، وحرر البلاغ رقم ( 8112) بتاريخ 13 ديسمبر 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي، وبدوره أبلغ النيابة العامة التى تحركت على الفور باستدعاء الأب والذى تبين أنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات أسرية، والطفل عمره 5 سنوات ومقيم مع أمه بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.

كما أرسل المجلس القومى للطفولة والأمومة محامٍ من وحدة الدعم القانونى لحضور التحقيقات مع الأب أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، لمتابعة سير التحقيقات، كما تم إرسال أخصائى من خط نجدة الطفل مع رجال المباحث الذين قاموا على الفور بضبط السيدة صاحبة الفيديو والطفل.

 


الصحة

الانومة والطفولة

الدعم النفسى

تعذيب طفل

فيديو تعذيب طفل

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