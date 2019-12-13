التحقيق مع ربة منزل صاحبة فيديو تعذيب ابنها فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

اعتدائها بالضرب على طفلها وتعذيبه، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة. تباشر النيابة العامة فى جنوب الجيزة التحقيق مع ربة منزل ظهرت فى إحدى الفيديوهات أثناءوتعذيبه، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط ربة المنزل التى ظهرت خلال الفيديو وهى "تهاني" 36 عاما، لاتهامها بتعذيب طفلها في إحدى الشقق بمنطقة الطالبية.

وكشفت التحريات الأولية التى تسلمتها أجهزة الأمن أن الأم مقيمة بمنطقة الطالبية فى الجيزة، وانفصلت عن زوجها منذ فترة، وأن الطفل الظاهر خلال الفيديو هو ابنها ويدعى "مروان".

وظهرت المتهمة خلال فيديو التقطته بنفسها وهى تعذب الطفل، وتعتدى عليه بالضرب والركل بالقدم والصفع على الوجه، طالبة منه أن يطلب من والده أن يحضر ويأخذه ليعيش معه.

وقالت المتهمة خلال الفيديو موجهة حديثها للطفل:" قوله تعالى خدنى مش هتقعد معايا، مش هطفح الدم على حد"، ليرد الطفل برهبة قائلًا: "أنا خايف"، فردت عليه المتهمة قائلة: "روح عيش هناك معاه، هو رميك قوله أنك مش عايز تعيش معايأ".