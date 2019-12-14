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السجن 5 سنوات لمديرى شركة بتهمة التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:13 م
السجن 5 سنوات لمديرى شركة بتهمة التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة هئية المحكمة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى بمعاقبة مدير إحدى الشركات وشريكه بالسجن 5 سنوات بتهمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة.

وصدر الحكم بعضوية عضوية المستشارين، محمود يحيى رشدان، والمستشار أسامة أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدى جبريل.

وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنهما خلال الفترة من 2005 حتى 2016 بصفتهما مسجلان وخاضعان لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والمسئولان بالشركة، تهربا من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، قاما ببيع سلع دون الإقرار عنها بالمخالفة للأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل لائحته التنفيذية والقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ويستحق عليها ضريبة مبيعات 390 ألف جنيه بخلاف الضريبة الاضافية والتعويض المقرران قانونا.


جنايات القاهرة

ضريبة القيمة المضافة

عقوبة التهرب من ضريبة القيمة المضافة

الضرائب

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