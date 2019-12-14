السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مواطن بالسلام

كتب أحمد حسنى-كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، بمعاقبة المتهم "ياسر. ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن بالسلام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبد الجليل مفتاح عبد الجليل، ودكتور محمود عبدالمنعم العرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

ودفع المحامى سلامة خميس محمود، محامى المتهم، ببطلان أمر الإحالة لاشتماله على قيود وأوصاف لم تقل بها أوراق الدعوى، وعدم صحة التحريات لعدم دقتها، ولعدم جديدها ولعدم كفاءتها وذلك لكونها تحريات مكتبية، ولكونها جاءت متناقضة مع ما أدلى به شهود الواقعة ومع مناظرة النيابة العامة لجثة المجنى عليه.

كما دفع بانتفاء نية إزهاق الروح والاتفاق الجنائى بين المتهمين، وانقطاع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة، والقصور فى تحقيقات النيابة العامة، وعدم معقولة الواقعة واستجابة تصويرها، وتناقض شهود الإثبات فيما أدلوا به من شهادة مع بعضها البعض وكذلك تناقضات التقرير الطبى ومع التحريات الخاصة بالواقعة، وتناقض التقرير الطبى الشرعى مع تقرير مستشفى السلام العام، وتناقض كلا منهما مع مناظرة النيابة العامة.

وأسندت النيابة للمتهم "ياسر.ع"، بالاشتراك مع اثنين أخرين تهمة قتل المجنى عليه "مصطفى.ع" مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا تواجد المجنى عليه به، وما أن ظفروا به حتى قامت المتهمة الأولى بإلقاء قطعة من ملابسها على وجهه لحجب رؤيته وشل مقاومته، فيما قام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش"، وقام المتهم الثالث بطعن المجنى عليه طعنة نافذة بسلاح أبيض، فأحدثوا به الإصابات التى أدت لوفاته.

كما أسندت النيابة للمتهم حيازة سلاح أبيض بدون تصريح.