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"الإسعافات الأولية " .. برنامج تدريبى بجامعة قناة السويس

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:30 م
"الإسعافات الأولية " .. برنامج تدريبى بجامعة قناة السويس جانب من الدورة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا عن الإسعافات الأولية، في إطار مسئوليتها المجتمعية ودورها في تدريب و تنمية مهارات أفراد المجتمع داخل و خارج الجامعة ، تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورأحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام بالتدريب خلال البرنامج الدكتورة أسماء مرجان فرحات ، المدرس بقسم صحة الأم و الولادة بكلية التمريض، حيث تحدثت عن ماهية الإسعافات الأولية، و الهدف منها، والمبادئ العامة لها، كما تطرقت للإنعاش القلبي الرئوي و الهدف منه، وأسباب توقف القلب المفاجئ، و العلامات التي تؤكد الإصابة بتوقف القلب المفاجئ، وقامت بأداء خطوات إنعاش القلب الرئوي عمليا، وحددتها بالنسبة للشخص البالغ، والطفل من 8-1 سنوات، وللطفل الرضيع.

ثم تناولت الدكتورة أسماء مرجان،  بالتعريف أنواع الجروح و خطوات الإسعافات الأولية في حالات الجروح المختلفة وعن النزيف حددت أسبابه وخطوات الإسعافات الأولية به سواء نزيف الأنف، والأذن والطلق الناري، وطعنات السكين، وحالات البتر في الحوادث، كما تحدثت عن الصدمات الناتجة عن الإغماء و الإختناق.

واستهدف التدريب العاملين بمديريات الزراعة، والقوى العاملة، والنقل والطرق ، والطب البيطري، و التضامن الاجتماعي، وكلية الزراعة ، ومعهد التقنية الحيوية.

ويقام البرنامج على مدى يومي تحت إشراف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب إفراد المجتمع، و فاتن إبراهيم رئيس قسم التدريب.

1- جانب عملى من الندوة
 جانب عملى من الندوة
2- حضور الدورة
حضور الدورة

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