إحالة صاحب شركة للجنح بتهمة حيازة ألعاب نارية فى عابدين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين بإحالة صاحب شركة إلى محكمة الجنح لمحاكمته بتهمة حيازة شماريخ وألعاب نارية محظورة بغرض الاتجار وإدارة الشركة دون ترخيص.

بدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "خ. ص"، 46 سنة، مسئول عن شركة للشحن بدائرة قسم شرطة عابدين، لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الألعاب النارية مجهولة المصدر، والمحظور تداولها بالبلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الشركة على "346 شمروخ 45 بازوكا، و307 صواريخ بإجمالى 698 قطعة ألعاب نارية" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.