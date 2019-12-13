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استجابة لمطالب النقابة..

9 وعود للأطباء فى التكليف الجديد.. أبرزها زيادة 25% بالأعداد فى التخصصات

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:21 ص
9 وعود للأطباء فى التكليف الجديد.. أبرزها زيادة 25% بالأعداد فى التخصصات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة الأطباء، استجابة وزارة الصحة للحد الأدنى من مطالب النقابة وشباب الأطباء بخصوص التعديلات المطلوبة على نظام التكليف الجديد المرتبط بدراسة الزمالة.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير أبرز ملامح نظام التكليف الجديد للأطباء، والوعود التى أكدت الوزارة عليها، فى ردها على النقابة،:

1- تم وضع خطة متكاملة لتأهيل العدد الكافى من المستشفيات، وكذلك عدد المُدربين لاستيعاب الدفعات القادمة من الأطباء.

2- سيتم إدارج عدد زيادة 25% فى أعداد التخصصات المختلفة فى كل حركة.

3- تدرس وزارة الصحة وضع مميزات لمن يلحق بزمالة الأسرة.

4- وعدت وزارة الصحة بمخافطبة المجلس الأعلى للجامعات، لتكون حركة النيابات بالجامعات تسبق حركة تكليف وزارة الصحة، حتى لا يحدث اضطراب فى عدد التخصصات المتاحة للأطباء بالصحة.

5- الأطباء الذين سيحصلون على وظيفة طبيب مُقيم بالجامعة، بتخصص معين عند وزارة الصحة، يحق لهم طبقا لرغبتهم الاختيار ما بين "الحاقهم بالزمالة بنفس التخصص، أو أن يلحق بالزمالة فى التخصص الذى رشح له فى حركته، ويلحق من بداية التدريب إذا كان مُغاير للتخصصات الذى رشح به بالجامعة".

6- سيستمر العمل بنظام السماح بإعادة توزيع الأطباء للجيش والشرطة، ويحق للطبيب استكمال الزمالة التى رُشح لها، بعد عودته لوزارة الصحة.

7- فتح باب التظلمات لـ832 طبيب، والتخصصات والأماكن التى كانت بالحركة الأساسية للتكليف لعام 2019.

8- التعديل للتخصص سيكون فى حركة تعديل مُكملة، ومزامنة لحركة التكليف الأساسية،لمدة 3 حركات تالية لحركة الطبيب، وسيراعى أن تشمل كل التخصصات.

9- يحق للطبيب تعديل جهة التكليف، بعد مرور عام عمل فعلى على محافظة سكنه.


وزارة الصحة

نقابة الاطباء

تكليف الاطباء

تكليف اطباء 2019

نظام تكلي فالاطباء الجديد

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