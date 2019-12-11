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نقابة الأطباء: رد وزارة الصحة يحقق الحد الأدنى من مطالب شباب الأطباء

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:44 م
نقابة الأطباء: رد وزارة الصحة يحقق الحد الأدنى من مطالب شباب الأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أشادت نقابة الأطباء باستجابة وزارة الصحة للحد الأدنى من مطالب النقابة وشباب الأطباء بخصوص التعديلات المطلوبة على نظام التكليف الجديد ، حيث أرسل  الدكتور أحمد محيى القاصد مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للتكليف – خطاباً للرد على طلب النقابة بخصوص بعض البنود المطلوب إرفاقها بالنظام الجديد وكذلك الإجابة على بعض الاستفسارات والمقترحات وإجمالا جاء الرد مستوفياً للحد الأدنى من التعديلات المطلوبة لنظام التكليف المرتبط بدراسة الزمالة .
 
من ناحية أخرى أكدت نقابة الأطباء علمها بوجود تحديات وعقبات عملية كبيرة في سبيل نجاح هذه الفكرة خاصة القدرة الاستيعابية لبرنامج الزمالة لجميع الخريجين خلال السنوات القادمة، وهو ما يستلزم تضافر الجهود وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان خروج التدريب بالمستوى المأمول
 
وأعربت النقابة تطلعها لإستمرار التعاون مع الوزارة بما فيه صالح الأطباء والمنظومة الصحية، قائلا :"ننتظر إرسال قرار مجمع يشمل قواعد التكليف والزمالة الجديد بحيث يتضمن جميع البنود التى وردت بالخطاب الأخير".
 
ودعت النقابة شباب الأطباء الذين قاموا بالتسجيل والذين لم يقوموا بالتسجيل بحركة التكليف لحضور اللقاء التعريفي الذي تنظمه وزارة الصحة غداً الخميس 12 ديسمبر فى أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب "المعهد القومي للتدريب بالعباسية" فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا ً للاستماع للأمور التفصيلية من مسئولي الوزارة والزمالة وكذلك طرح اى تساؤلات  لديهم تخص النظام الجديد.

 


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