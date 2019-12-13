سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

45 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى "الأقصى" رغم إجراءات الاحتلال

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:00 م
45 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى "الأقصى" رغم إجراءات الاحتلال الصلاة فى المسجد الاقصى
رام الله أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى نحو 45 ألف مواطن فلسطيني، صلاة الجمعة اليوم، فى المسجد الأقصى المبارك، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، بأن المواطنين أدوا الصلاة فى "الأقصى" رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلى المشددة عند بواباته وفى محيطه، من تفتيش للشبان والتدقيق فى بطاقاتهم الشخصية.

وكانت دائرة شئون القدس فى منظمة التحرير الفلسطينية، قد حذرت من مخاطر وتداعيات دعوات منظمات يهودية متطرفة لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذى يستدعى التواجد والمرابطة فى ساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل أهل مدينة القدس، وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك الذى يتعرض لأشد هجمة إسرائيلية استيطانية تهويدية غير مسبوقة.

وأوضحت الدائرة أن هذه الدعوات التحريضية التى تطلقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتى تحث المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وممارسة طقوسهم التلمودية فيه، تضع مدينة القدس فى عين العاصفة وستؤدى إلى زيادة حد التوتر فى المدينة المقدسة ومحيطها وانفجار الأوضاع فيها جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية والتحريضية.

وفى سياق آخر، شارك أهالى مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة فى وقفة تنديدا باعتداءات المستوطنين الأخيرة على البلدة.

وجاءت الوقفة التى أقيمت أمام مسجد شعفاط، بدعوة من المجلس المحلى فى البلدة، تنديدا بإقدام مجموعة مستوطنين على إعطاب إطارات أكثر من 186 مركبة، وخط شعارات عنصرية على الجدران فى حى السهل، والظهر، وشارع أحمد شوقى بالبلدة يوم الاثنين الماضي. ورفع المشاركون فى الوقفة شعارات تدعو إلى إبعاد المستوطنين عن ممتلكاتهم، مطالبين بتوفير بيئة آمنة فى شعفاط.

وقال رئيس مجلس محلى بلدة شعفاط إسحاق أبو خضير إن الوقفة جاءت بناء على توصية بضرورة التصدى لاعتداءات المستوطنين، فى ختام الاجتماع الذى عقدته فعاليات البلدة.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها شعفاط لاعتداءات المستوطنين، ففى عام 2018 تعرضت منطقة السهل فى البلدة لأكثر من اعتداء مشابه.

يشار إلى أنه فى عام 2014 اختطف مستوطنون الطفل محمد أبو خضير بينما كان جالسا أمام دكان والده بالحي، وقتلوه.

 


صلاة الجمعة

المسجد الأقصى

إجراءات الاحتلال

فلسطين عربية

القدس عربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة