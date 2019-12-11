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حكومة الأردن تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:47 ص
حكومة الأردن تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى اقتحامات المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أدانت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى، والتى كان آخرها قيام أحد أعضاء الكنيست السابقين يرافقه مجموعة من المتطرفين بأداء الطقوس الدينية على مدخل باب المغاربة أحد أبواب المسجد، ثم اقتحامه بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وحسب وكالة أنباء الأردن، أكد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، رفض هذه الانتهاكات التى تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين فى جميع أنحاء العالم وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولى.

وحذر في بيان صحفى، من مغبة استمرار هذه الانتهاكات وطالب بوقفها وباحترام الوضع القائم التاريخى والقانونى، مشددا على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط.

 


الاردن

فلسطين

اسرائيل

المسجد الاقصى

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