سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

2 مليون سيدة استفادت من "قروض الغلابة" بقيمة 7.3 مليار جنيه

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:00 م
2 مليون سيدة استفادت من "قروض الغلابة" بقيمة 7.3 مليار جنيه منى ذو الفقار رئيس اتحاد التمويل متناهى الصغر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت نهاية الربع الثالث من عام 2019، نمواً ملحوظاً فى قيم أرصدة التمويل متناهى الصغر وعدد المستفيدين مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2018، وأدى ذلك إلى تغير فى عدد المستفيدين وقيم التمويل الممنوح للذكور والإناث، ونرصد فى التقرير التالى 5 أرقام تثبت استفادة الإناث بشكل كبير من التمويل متناهى الصغر المعروف بـ"قروض الغلابة" وهى:
 
1- بلغت عدد المستفيدات من التمويل متناهى الصغر من العملاء الإناث نحو 2 مليون مستفيدة بنهاية الربع الثالث من عام 2019 بأرصدة تمويل 7.3 مليار جنيه.
 
2- احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث المركز الثانى بنسبة 49.16%، بينما احتل المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 65.31%.
 
3- بلغ معدل النمو 6.71% فى عدد العملاء الإناث، و34.67% فى قيمة أرصدة التمويل الممنوحة لهم. 
 
4- فى المقابل بلغ عدد المستفيدين من العملاء الذكور فى نهاية الربع الثالث مليون مستفيد بأرصدة تمويل قدرها 7.6 مليار جنيه.
 
5- احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور المركز الأول بنسبة 50.84% بينما احتلت المركز الثانى بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 34.69%.
 
 وبلغت أرصدة التمويل متناهي الصغر 23.175 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من 2019 بنمو 42.7% عن نفس الفترة من عام 2018، كما نما عدد المستفيدين بواقع 12.5%، مسجلاً 3.408 مليون عميل خلال نفس الفترة. 
 

التمويل متناهى الصغر

قروض الغلابة

اخبار الاقتصاد

السيدات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة