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ومن الحب ما سجن .. برازيلى ينتحل شخصية والدته لإجتياز اختبارات القيادة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:06 م
ومن الحب ما سجن .. برازيلى ينتحل شخصية والدته لإجتياز اختبارات القيادة الابن البرازيلى متنكر فى ملابس أمه
كتب خالد إبراهيم

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قد يضطر الكثيرون إلى تقديم التنازلات من أجل اسعاد المقربين منهم، كالأب ولكن هذا الرجل البرازيلى  يدفع الكثير لمحاولته أن يسعد والدته،  بطريقة غير مشروعة قد تقوده للسجن .

اعتقد الابن، وهو يتنكر فى زى والدته، البالغة من العمر 60 عاما، أنه يساعدها فى الحصول على رخصة القيادة من خلال التنكر فى زيها، ليجتاز الاختبار ، بعد أن فشلت من قبل فى اجتيازه والحصول على الرخصة.

الابن البرازيلي
الابن البرازيلي

صحيفة "ديلى ميل"، تحدثت عن "شياف"، الابن البرازيلى صاحب الـ 43 عاما، الذى تنكر فى شكل والدته، وارتدى ملابس نسائية، بل أنه قام بتصفيف شعره مثل والدته، لينجح فى اختبار القيادة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رجلًا برازيليًا يُدعى شياف، يبلغ من العمر 43 عامًا، تنكر بشكل والدته التي تبلغ من العمر 60 عامًا وارتدى ملابسها النسائية وقام بتصفيف شعره بشكل أنثوي، من أجل إنجاحها في اختبار القيادة.

أثناء تواجده فى القسم
أثناء تواجده فى القسم

 

و الأمور سارت بشكل جيد، حتى وصل الرجل إلى  "ألين ميندونسا " المسئولة عن الاختبارات فى إدارة المرور، فأرادت التأكد من هويته بسبب خشونة صوته وحجم يديه الكبير، وقالت إنها كانت مقتنعة بأنه رجل يتنكر في زي أمرأة على الرغم من أن شكله الخارجي مطابق لشكل الأنثى.

البرازيلي شياف
البرازيلي شياف

 

ميندونسا ، طلبت البطاقة الشخصية للتأكد من هويته، لينكشف حقيقة شياف، فقامت المسئولة بالاتصال بالشرطة وبالفعل ذهب الرجل لمركز الشرطة ولكن تم إطلاق سراحه بكفالة مع استمرار التحقيقات.

ورغم أن شياف قام بفعل خاطئ قانونا  ولكن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تعاطفوا معه فكان هناك شبه اجماع على أن ما فعله الابن لفتة حب وإنسانية منه تجاه والدته المسنة.


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