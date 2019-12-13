فيديو.. لحظة سقوط دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

كتب محمود عبد الراضي

يرصد فيديو نجاح الشرطة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بإنشاء كيان وهمى وإنتحال صفة سفير، زاعماً قدرته على تنصيب ضحاياه كسفراء ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية دبلوماسية "مزورة" وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- مقيم بأكتوبر بمحافظة الجيزة - سبق إتهامه فى 10 قضايا آخرها "نصب") بإنتحال صفة سفير بعدد من المنظمات العربية والدولية –على خلاف الحقيقة- وإستغلال ذلك فى النصب والإحتيال على بعض المواطنين والشخصيات العامة وبعض رعايا الدول العربية والأجنبية، زاعماً قدرته على تنصيبهم كسفراء بعددٍِ من المنظمات العربية والدولية ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية دبلوماسية "مزورة" تتيح لهم بعض التسهيلات والمزايا بصفته شخص دبلوماسى.. وإمعاناً لإدخال الغش والتدليس على ضحاياه قام بإنشاء كيان تحت مسمى (الوحدة العربية والتعاون الدولى "هيئة دولية عربية دبلوماسية") وإتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.