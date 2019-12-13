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وزيرة التضامن توجه برعاية طفل واقعة "خلى أبوك يجى ياخدك"

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:38 م
وزيرة التضامن توجه برعاية طفل واقعة "خلى أبوك يجى ياخدك" غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي باهتمام بالغ واقعة تعذيب أم لطفلها، بعد تداول الفيديو الخاص بواقعة التعديب علي الفيس بوك، وكلفت معاون الوزير للرعاية علاء عبدالعاطي بمتابعة الواقعة، ويتواجد حاليًا معاون الوزيرة بصحبة الطفل مروان والأم ووالد الطفل بسرايا النيابة.

وأكدت "والى" أن الوزارة في انتظار قرار النيابة العامة بشان الطفل، وأن الوزارة علي استعداد لاستلام الطفل والحاقه بدار رعاية مناسبة بما يحقق المصلحة الفضلي للطفل حال أمرت النيابة العامة بذلك.

من جانبه، قال هانى يونس، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارء، إنه تم القبض على والدة الطفل التى قامت بتعذيب نجلها بشكل وحشى، وأجبرته على الاتصال بوالده لكى يصطحبه إلى منزله، فى فيديو لأم كانت تضرب ابنها وبتقوله قول لأبوك ييجى ياخدك، مؤكدًا أنه نه تم التواصل مع وزارة التضامن وتكليف فريق للتحرك فورًا.


وزيرة التضامن

غادة والى

طفل واقعة التعديب

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