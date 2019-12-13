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موسيقى وتصوير فى منطقة الترفيه بمقر منتدى شباب العالم.. فيديو وصور

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:56 م
موسيقى وتصوير فى منطقة الترفيه بمقر منتدى شباب العالم.. فيديو وصور منطقة الترفيه فى مقر منتدى شباب العالم
كتب محمد رضا

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كشفت صفحة منتدى شباب العالم، اليوم الجمعة، تفاصيل بعض الأنشطة التي يمارسها الشباب المشارك في فعاليات المنتدى، على مدار اليوم داخل منطقة الترفيه المعروفة بـFreedom.e في مقر انعقاد منتدى الشباب العالم، وذلك قبل الانطلاق الرسمي للمنتدى الذى يعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى.

ويقام المنتدى برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يشهد عقد نحو 16 جلسة تعكس حرص إدارة المنتدى على التنوع وإثراء الجوانب الإنسانية والتكنولوجية والعلمية للمشاركين والمتابعين لجلسات المنتدى.

 

ونشرت صفحة منتدى شباب العالم، مقطع فيديو من داخل منطقة الترفيه Freedom.e، حيث يظهر جانب من الأنشطة التي مارسها الشباب ومنها ألعاب الفيديو واستخدام نظارات الواقع الافتراضى VR، وأنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية، وعلقت الصفحة على الفيديو، "الموسيقى والرقص وكل ما يدور حول ردود الفعل الإيجابية.. هكذا بدأنا اليوم الأول من Freedom.e!.. احصل على صورتك المرسومة، العب بعض الألعاب الممتعة واغتنم شبابك فى Freedom.e".

ويشار إلى أن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، تشهد مولود جديد، ومنصة جديدة من منصات المنتدى، وهى منصة «WYF LABS" لإلهام وتمكين الشباب رواد الأعمال. فما هى فكرته، وعدد المشتركين خلال فعاليات المنتدى هذا العام؟.

1
ألعاب فى مقر منتدى شباب العالم

 

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أنشطة ترفيهية فى منتدى شباب العالم

 

من جهته، قال محمد سامى حلمى، وهو أحد المسئولين عن تنظيم مختبرات منتدى شباب العالم، أو WYF Labs، في تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من هذه المنصة هو إلهام وتمكين الشباب أصحاب أفكار ريادة الأعمال من إنشاء شركات ناشئةStartups  قوية تخدم أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف أن WYF LABS يعد بمثابة منتدى لرواد الأعمال والشركات الناشئة، داخل منتدى شباب العالم، حيث نسعى من خلال إلى منح الفرص لجميع شباب العالم من أصحاب الأفكار ورواد الأعمال والشركات الناشئة، لعرض منتجاتهم وأفكارهم.

أوضح سامى، خلال تصريحاته، أن فعاليات WYF LABS سمحت لـ36 شركة ناشئة لعرض منتجاتها وأفكارها من خلال تخصيص مساحة وأكشاك لهم منتشرة فى أرجاء قاعات المؤتمرات التى تشهد فعاليات منتدى شباب العالم، وكشف عن أن المشاركين في WYF LABS من مختلف دول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا، والإمارات المتحدة ونيجيريا وزيمبابوى، وغيرها من الدول العربية والأفريقية.

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منطقة الترفيه Freedom.e فى منتدى شباب العالم

 

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رقص وموسيقى فى منطقة الترفيه بمنتدى شباب العالم

 

وأشار إلى أنه سيتم عقد 45 جلسة استشارية، سيقدم فيهما مجموعة من المتخصصين وأصحاب الخبرات استشارات فنية وإدارية لكل من لديه فكرة ويريد وضع خطط لتنفيذها على أرض الواقع، حيث يتم توفير المعلومات والاستشارات اللازمة لتطوير شركاتهم، والتواصل بشكل فعال مع بيئة الأعمال.

ويذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

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أنشطة ترفيهية فى Freedom.e بمقر منتدى شباب العالم

 

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لحظات من المرح فى مقر منتدى شباب العالم

 

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صورة تذكارية تجمع مجموعة من المشاركين بمنتدى شباب العالم

 

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شاب يقضى وقته فى منطقة Freedom.e الترفيهية

 

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موسيقى ورقص فى منطقة Freedom.e بمقر منتدى شباب العالم

 

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رقص ولحظات من المرح والود بين المشاركين فى منتدى شباب العالم

 

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صورة تذكارية تجمع مجموعة من المشاركين بمنتدى شباب العالم

 


منتدى شباب العالم

عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

Freedome

wyf labs

مشاركة

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