سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

منصة «WYF LABS».. هذه تفاصيل المولود الجديد لمنتدى شباب العالم

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:21 م
منصة «WYF LABS».. هذه تفاصيل المولود الجديد لمنتدى شباب العالم
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مولود جديد، ومنصة جديدة من منصات المنتدى، وهي منصة «WYF LABS" لإلهام وتمكين الشباب رواد الأعمال. فما هي فكرته، وعدد المشتركين خلال فعاليات المنتدى هذا العام؟

أجاب عن ذلك محمد سامي حلمي، وهو أحد المسئولين عن تنظيم مختبرات منتدى شباب العالم، أو WYF Labs، حيث يقول في تصريحات خاصة لـ"   " إن الهدف منه هو إلهام وتمكين الشباب أصحاب أفكار ريادة الأعمال من إنشاء شركات ناشئةStartups قوية تخدم أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها منظمة الأمم المتحدة.

أضاف أن WYF LABS  يعد بمثابة منتدى لرواد الأعمال والشركات الناشئة، داخل منتدى شباب العالم، حيث نسعى من خلال إلى منح الفرص لجميع شباب العالم من أصحاب الأفكار ورواد الأعمال والشركات الناشئة، لعرض منتجاتهم وأفكارهم.

أوضح سامي، خلال تصريحاته أن فعاليات WYF LABS  سمحت لـ36 شركة ناشئة لعرض منتجاتها وأفكارها من خلال تخصيص مساحة وأكشاك لهم منتشرة في أرجاء قاعات المؤتمرات التي تشهد فعاليات منتدى شباب العالم.

وكشف عن أن المشاركين في WYF LABS من مختلف دول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا، والإمارات المتحدة ونيجيريا وزيمباوي، وغيرها من الدول العربية والأفريقية.

أوضح كذلك أنه سيتم عقد 45 جلسة استشارية، سيقدم فيهما مجموعة من المتخصصين وأصحاب الخبرات استشارات فنية وإدارية لكل من لديه فكرة ويريد وضع خطط لتنفيذها على أرض الواقع، حيث يتم توفير المعلومات والاستشارات اللازمة لتطوير شركاتهم، والتواصل بشكل فعال مع بيئة الأعمال.

وعلى مدار أيام انعقاد منتدى شباب العالم، يتم عقد ورش عمل تخص الشركات الناشئة، لتأهيل وتطوير الأفكار، وتبادل المعلومات حول ريادة الأعمال، وزيادة الابتكار والتنمية.

 

منتدى الشباب (1)
 
منتدى الشباب (2)
 
منتدى الشباب (3)
 
منتدى الشباب (4)
 

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

wyf2019

الرئيس السيسي

wyf labs

مختبرات wyf

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:21 م

مشارك بمنتدى شباب العالم: مصر تمتلك بنية تحتية قوية تمكنها من تطبيق البلوك تشين

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:24 م

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:00 ص

فيديو.. إكسترا نيوز تسلط الضوء على أهمية منتدى شباب العالم.. وتستعرض احتفالات المنتدى برأس السنة.. فريدة الشوباشي: مدت جسور التواصل بين شباب مصر والعالم.. وعضو تنسيقية الأحزاب: يثبت أن مصر بلد الأمن والأمان

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة