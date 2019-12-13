مدرسة بدمياط تطلق مبادرة لغلق الإنترنت يوم الجمعة للم شمل الأسرة

كتب فريق المحافظات

أطلقت مدرسة بنات الجمرك بإدارة دمياط التعليمية مبادرة بعنوان "بلاش النهاردة.. اسمعني" والتى تهدف إلى غلق الإنترنت يوم الجمعة.

وقالت سعدية فتوح، مدير المدرسة لـ"اليوم السابع" إن المبادرة رسالة من الأبناء الي الأباء والأمهات بغلق الإنترنت يوم الجمعة، وجعله يومًا للم شمل الأسرة، ووجهت رسالة للأباء: "من حق أولادك عليك أن تسمعهم وهى أبسط حقوقهم".

تأتى المبادرة تحت إشراف مسؤلة الاتحادات الطلابية بالتربية والتعليم ناهد أبو السعود، وبإشراف عبد العليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية، وبمشاركة فريق الجودة بإدارة دمياط التعليمية.