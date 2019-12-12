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صور.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد معرض العلوم والهندسة "ISEF 2020" ويكرم الفائزين

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:21 م
صور.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد معرض العلوم والهندسة "ISEF 2020" ويكرم الفائزين معرض العلوم والهندسة ISEF 2020
دمياط - فريق المحافظات

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شهد اليوم السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات المعرض المحلى للعلوم والهندسة ""ISEF 2020، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بدمياط، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمشاركة مركز التطوير التكنولوجى بدمياط الجديدة وإدارة الموهوبين وباشراف منسق ايسف بدمياط.

وفاز 8 متسابقين بالمراكز الأولى لسبع مشاريع منهم مشروع زوجي وهم من سيمثلون المحافظة علي مستوي الجمهورية وهم عمر وليد البحيري، حرز محمد الدهراني، عبد الرحمن محمود شوارب، محمد مصطفي فاروق، محمد احمد ماضي، احمد هشام اسماعيل، مازن وليد رشاد، ياسمين اسامة حجي. 
 
الجدير بالذكر أن الطلاب الفائزين هم من أبناء مركز الابداع العلمى الذى تم إنشائه ويدعمه مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة بالتعاون مع جامعة دمياط والتربية والتعليم وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة. 
 
وخلال المعرض قام الطلاب المشاركين بتقديم وعرض مشروعاتهم العلمية والهندسية على مستوى العشرة الإدارات التعليمية، وكرم "وكيل الوزارة " عدد من أعضاء هيئة التدريس والقائمين على المعرض، وذلك بحضور المهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة وعادل شميس مدير مركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة واماني طراف مدير إدارة الموهوبين ود.محمد عسيلي منسق ايسف بدمياط، ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة ولجنة التحكيم المكونة من د.فريد الحليلي ود.داليا البيسي ود.عمرو عبد العظيم ود.اشرف رزق إبراهيم والدكتورة رشا خميس والدكتورة ولاء جعفر والدكتورة شرين الشعراوى والدكتور محمد سلامة والدكتور محمد خليفة ونعيمة عبدالله ومحمد خليفة وايمان خالد.
 
وتعد مسابقة آيسف هى مسابقة دولية للعلوم والهندسة "-Intel ISEF-International Science and Engineering Fair"، وتهتم بمجال البحوث العلمية فى 17 مجالا بحثيا منها الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع، وتعد هذه المسابقة أكبر مسابقة عالمية فى مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.
 
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 (1)
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 (2)
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 
 
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 (3)
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 
 
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 (4)
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 
 
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 (5)
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 
 
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 (6)
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 
 
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 (7)
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 
 
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 (8)
معرض العلوم والهندسة ISEF 2020 
 
 
 

 


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